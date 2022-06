Lorella Cuccarini | addio ad Amici | “Devi chiamare lei” | la cattedra è pronta per la nuova maestra

(Di domenica 5 giugno 2022)non è ancora stata riconfermata come insegnante die laè vacante. Chi potrebbe sostituirla?(Witty tv screenshot)Ladiè sempre più in bilico e nelle ultime ore sembra ufficiale il suo. Scopriamo insieme che cosa sta succedendo alladiè stato il volto di21 in coppia con Raimondo Todaro, nella squadra chiamata affettuosamente dai fan Cucca-Todo. Il talent show di Maria De Filippi si è confermato come un grandissimo successo di Canale 5 e ha chiuso i suoi battenti da poche settimane. Quest’anno l’edizione si è ...

Advertising

imalesalve : RT @stancaeannoiata: LORELLA CUCCARINI GUARDAMI, I BANDITI MI RACCOMANDO - __sighchiara__ : RT @stancaeannoiata: LORELLA CUCCARINI GUARDAMI, I BANDITI MI RACCOMANDO - _ahboh_ : RT @stancaeannoiata: LORELLA CUCCARINI GUARDAMI, I BANDITI MI RACCOMANDO - m_c_12345 : RT @stancaeannoiata: LORELLA CUCCARINI GUARDAMI, I BANDITI MI RACCOMANDO - Cloudo06 : RT @stancaeannoiata: LORELLA CUCCARINI GUARDAMI, I BANDITI MI RACCOMANDO -

Secondo il settimanale, uno dei possibili motivi per il quale l'insegnante è stato riconfermato, è stata proprio l'intesa con, i due hanno formato da sempre una bella squadra ...Sembra però in bilico la partecipazione diche, secondo i rumors, non dovrebbe tornare l'anno prossimo. Insieme a lei anche un'altra insegnante di canto dovrebbe dire addio al ...Amici, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli allontanate dal programma di Maria De FIlippi, le professoresse via dalla scuola ...Recenti indiscrezioni sostengono che Raimondo Todaro sarebbe tra i confermati nel cast di Amici: le due veterane in bilico per altri impegni ...