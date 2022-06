Juve Simeone, i bianconeri hanno scelto il vice Vlahovic: i dettagli (Di domenica 5 giugno 2022) Juve Simeone, l’argentino sarebbe stato scelto come vice di Vlahovic per l’attacco La Juve ha scelto il nome per l’attacco che possa fare da vice Vlahovic. In cima alla lista c’è il Cholito Simeone, visto che per Morata il costo sarebbe troppo elevato. La dirigenza bianconera ha virato con decisione sull’argentino che ha un costo di 15 milioni. Affare alla portata secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 giugno 2022), l’argentino sarebbe statocomediper l’attacco Lahail nome per l’attacco che possa fare da. In cima alla lista c’è il Cholito, visto che per Morata il costo sarebbe troppo elevato. La dirigenza bianconera ha virato con decisione sull’argentino che ha un costo di 15 milioni. Affare alla portata secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

