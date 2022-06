Inter, nome nuovo per il centrocampo: è Loftus-Cheek. Possibile operazione in prestito (Di domenica 5 giugno 2022) Ruben Loftus-Cheek accostato all’Inter nome nuovo accostato all’Inter in questa fase preliminare di calciomercato. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i nerazzurri starebbero seguendo da vicino la vicenda di Ruben Loftus-Cheek centrocampista classe ’96 del Chelsea e della Nazionale inglese. “Col passare del tempo, potrebbe pure essere presa in considerazione l’ipotesi di un prestito, meno difficile da digerire rispetto a quello del suo grande amico Lukaku. Lo stipendio da 3,5 milioni, poi, non sarebbe un problema”. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di domenica 5 giugno 2022) Rubenaccostato all’accostato all’in questa fase preliminare di calciomercato. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i nerazzurri starebbero seguendo da vicino la vicenda di Rubencentrocampista classe ’96 del Chelsea e della Nazionale inglese. “Col passare del tempo, potrebbe pure essere presa in considerazione l’ipotesi di un, meno difficile da digerire rispetto a quello del suo grande amico Lukaku. Lo stipendio da 3,5 milioni, poi, non sarebbe un problema”. L'articolo proviene damagazine.

