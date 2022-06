Inter, in programma vertice Inzaghi-società: Bastoni argomento principale (Di domenica 5 giugno 2022) vertice di mercato tra Inzaghi e società Sono giorni intensi in casa Inter dopo le dichiarazioni dell’agente di Bastoni che ha fatto infuriare i tifosi nerazzurri. E’ sarà proprio l’argomento principale del vertice di mercato tra Inzaghi e società che, secondo il Corriere dello Sport, si terrà tra domani e martedì. “Alessandro Bastoni apre alla cessione e Marcos Senesi, da tempo nel mirino della Roma, è una possibile alternativa in un reparto in cui sarà fatto anche un altro colpo, Gleison Bremer. Sono in arrivo giorni caldi non solo per l’attacco, ma anche per la difesa dell’Inter. Nel vertice in programma (domani o martedì) tra la dirigenza e ... Leggi su intermagazine (Di domenica 5 giugno 2022)di mercato traSono giorni intensi in casadopo le dichiarazioni dell’agente diche ha fatto infuriare i tifosi nerazzurri. E’ sarà proprio l’deldi mercato trache, secondo il Corriere dello Sport, si terrà tra domani e martedì. “Alessandroapre alla cessione e Marcos Senesi, da tempo nel mirino della Roma, è una possibile alternativa in un reparto in cui sarà fatto anche un altro colpo, Gleison Bremer. Sono in arrivo giorni caldi non solo per l’attacco, ma anche per la difesa dell’. Nelin(domani o martedì) tra la dirigenza e ...

