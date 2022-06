Domenica rovente in Irpinia, Montevergine registra il caldo record (Di domenica 5 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Potrebbe assumere carattere di eccezionalità l’ondata di calore in corso sui monti del Partenio. La minima rilevata, sino ad ora, nella giornata odierna, pari a 22.3 C, è la più alta di sempre mai registrata nella prima decade di giugno dal 1884 ad oggi. La minima più alta mai rilevata nel mese di giugno, pari a 23.0 C, fu registrata il 30 giugno 1998“. E’ quanto si legge dalla pagina Facebook dell’Osservatorio di Montevergine. L’ondata di calore, dunque, registrata nella giornata di oggi in Irpinia è da record. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 5 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Potrebbe assumere carattere di eccezionalità l’ondata di calore in corso sui monti del Partenio. La minima rilevata, sino ad ora, nella giornata odierna, pari a 22.3 C, è la più alta di sempre maita nella prima decade di giugno dal 1884 ad oggi. La minima più alta mai rilevata nel mese di giugno, pari a 23.0 C, futa il 30 giugno 1998“. E’ quanto si legge dalla pagina Facebook dell’Osservatorio di. L’ondata di calore, dunque,ta nella giornata di oggi inè da. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Domenica rovente in #Irpinia, #Montevergine registra il caldo record ** - ottopagine : Ondate di calore, domenica rovente in Irpinia. Caldo record a Montevergine #Mercogliano - MariGi98351417 : L'entusiasmo nasce il venerdì cresce il sabato e muore in poche ore la domenica. -Tweet inutile dopo una giornata rovente- - angheran70 : RT @MeteoWeb_eu: #Caldo africano, è una domenica di fuoco ma in settimana rinfresca: lunedì ultimo giorno rovente al Sud ?? - MeteoWeb_eu : #Caldo africano, è una domenica di fuoco ma in settimana rinfresca: lunedì ultimo giorno rovente al Sud ?? -