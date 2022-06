Zielinski primo regalo per Gattuso? La risposta di De Laurentiis (Di sabato 4 giugno 2022) Gennaro Gattuso è pronto a tornare in panchina. Manca infatti ormai soltanto l’annuncio ufficiale perché l’ex allenatore del Napoli si possa considerare il nuovo tecnico del Valencia, nonostante le contestazioni ricevute nelle ultime ore. Sebbene, di fatto, Gattuso non sia ancora ufficialmente approdato in Spagna, si fanno già alcuni nomi che Ringhio potrebbe volersi portare con lui dalla sua esperienza napoletana. In particolare, secondo La Gazzetta dello Sport, c’è interesse verso Piotr Zielinski, che sotto la guida del tecnico calabrese ha fatto particolarmente bene. FOTO: Getty – Zielinski Napoli Il polacco ha una clausola di circa 100 milioni di euro, ma ovviamente questa non rispecchia il suo reale valore, specialmente dopo una seconda parte di stagione vissuta spesso in panchina. De ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 4 giugno 2022) Gennaroè pronto a tornare in panchina. Manca infatti ormai soltanto l’annuncio ufficiale perché l’ex allenatore del Napoli si possa considerare il nuovo tecnico del Valencia, nonostante le contestazioni ricevute nelle ultime ore. Sebbene, di fatto,non sia ancora ufficialmente approdato in Spagna, si fanno già alcuni nomi che Ringhio potrebbe volersi portare con lui dalla sua esperienza napoletana. In particolare, secondo La Gazzetta dello Sport, c’è interesse verso Piotr, che sotto la guida del tecnico calabrese ha fatto particolarmente bene. FOTO: Getty –Napoli Il polacco ha una clausola di circa 100 milioni di euro, ma ovviamente questa non rispecchia il suo reale valore, specialmente dopo una seconda parte di stagione vissuta spesso in panchina. De ...

Advertising

pietromichi : @Ste_castoldi8 @LudovicoRossini Pasalic era un potenziale primo slot che andavi a pagare molto meno perché la gente… - SiamoPartenopei : Repubblica - Scambio Zielinski-Luis Alberto: operazione complicatissima per tre motivi - tuttonapoli : Repubblica - Scambio Zielinski-Luis Alberto: operazione complicatissima per tre motivi - danielcame : Zurkowski - 25 anni, primo campionato discreto, panchinaro in Nazionale come Piatek e Dragowski - sta per diventare… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Lazio, Sarri punta Piotr Zielinski, ma dipende da Luis Alberto, ecco il retroscena -