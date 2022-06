Ultime Notizie – Ucraina, Di Maio: “Nessuna campagna anti-Russia” (Di sabato 4 giugno 2022) “In Italia nessuno sta portando avanti una campagna anti-Russia, i media hanno solo raccontato le crudeltà commesse dall’esercito russo”. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio risponde così, in una nota, al post dell’ambasciata russa a Roma che, pubblicando stralci di un rapporto del ministero degli Esteri sulle “violazioni dei diritti dei cittadini russi e dei connazionali all’estero”, denuncia un'”aperta campagna antirussa sui media italiani”. “Basta con questa mistificazione della realtà e con le provocazioni” avverte. “I media italiani svolgono il proprio lavoro in maniera egregia, e dall’inizio di questa atroce e sanguinosa guerra che Putin sta portando avanti in Ucraina, hanno raccontato i fatti in modo professionale, con ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 4 giugno 2022) “In Italia nessuno sta portando avuna, i media hanno solo raccontato le crudeltà commesse dall’esercito russo”. Il ministro degli Esteri Luigi Dirisponde così, in una nota, al post dell’ambasciata russa a Roma che, pubblicando stralci di un rapporto del ministero degli Esteri sulle “violazioni dei diritti dei cittadini russi e dei connazionali all’estero”, denuncia un'”apertarussa sui media italiani”. “Basta con questa mistificazione della realtà e con le provocazioni” avverte. “I media italiani svolgono il proprio lavoro in maniera egregia, e dall’inizio di questa atroce e sanguinosa guerra che Putin sta portando avin, hanno raccontato i fatti in modo professionale, con ...

Advertising

sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - junews24com : Paredes pronto a tornare in Italia: ha dato il suo ok a un club di Serie A - - CalcioOggi : Calciomercato, le ultime notizie del 4 giugno in diretta: Psg su Mourinho? José resta alla Roma - Corriere della Se… -