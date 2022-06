Ultime Notizie Serie A: parla Chiellini, Gravina sulle dimissioni, rinnovi per Inzaghi e Handanovic (Di sabato 4 giugno 2022) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 13.45 – Le offerte per la Samp – Cessione Sampdoria, due diligence in corso: ecco le offerte per il club blucerchiate messe sul piatto. La notizia 13.15 – Tevez dice addio – L’ex attaccante, tra le altre, della Juventus appende gli scarpini al chiodo: «Ho deciso di smettere, voglio allenare». Le dichiarazioni 11.50 – parla Gravina – «Con le dimissioni non sarebbe cambiato nulla. Ripescaggio? No, non c’è alcuna possibilità per la nostra Nazionale» ha detto Gravina. Le parole 10.00 – rinnovi in vista – Tempo di prolungamenti in casa Inter: sono attese le ufficialità per i nuovi contratti del tecnico ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 giugno 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 13.45 – Le offerte per la Samp – Cessione Sampdoria, due diligence in corso: ecco le offerte per il club blucerchiate messe sul piatto. La notizia 13.15 – Tevez dice addio – L’ex attaccante, tra le altre, della Juventus appende gli scarpini al chiodo: «Ho deciso di smettere, voglio allenare». Le dichiarazioni 11.50 –– «Con lenon sarebbe cambiato nulla. Ripescaggio? No, non c’è alcuna possibilità per la nostra Nazionale» ha detto. Le parole 10.00 –in vista – Tempo di prolungamenti in casa Inter: sono attese le ufficialità per i nuovi contratti del tecnico ...

