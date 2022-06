Ucraina, procuratore Kiev: “Oltre 2.600 indagini per crimini di guerra” (Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) – “Dal primo giorno dell’invasione su vasta scala dell’esercito russo sul territorio ucraino noi registriamo, documentiamo e raccogliamo le prove di tutti i crimini commessi dall’esercito della Federazione russa sul nostro territorio. Ad ora i procuratori della regione di Kiev sono occupati nella gestione di Oltre 2.600 procedimenti penali di crimini di guerra”. Lo dichiara all’Adnkronos Khomenko Oleksii, capo della Procura regionale di Kiev. Le inchieste aperte vanno da “attentato all’integrità territoriale e all’inviolabilità dell’Ucraina, a violazione delle leggi e dei costumi di guerra”. In particolare – sottolinea Oleksii – “ci sono stati numerosi attacchi di missili e di artiglieria contro le case dei civili, che hanno portato alla ... Leggi su italiasera (Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) – “Dal primo giorno dell’invasione su vasta scala dell’esercito russo sul territorio ucraino noi registriamo, documentiamo e raccogliamo le prove di tutti icommessi dall’esercito della Federazione russa sul nostro territorio. Ad ora i procuratori della regione disono occupati nella gestione di2.600 procedimenti penali didi”. Lo dichiara all’Adnkronos Khomenko Oleksii, capo della Procura regionale di. Le inchieste aperte vanno da “attentato all’integrità territoriale e all’inviolabilità dell’, a violazione delle leggi e dei costumi di”. In particolare – sottolinea Oleksii – “ci sono stati numerosi attacchi di missili e di artiglieria contro le case dei civili, che hanno portato alla ...

