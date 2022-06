Ucraina, dalla fuga dalla guerra all’amore: le nozze nel pescarese (Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) – Si sono conosciuti due anni e mezzo fa in una vacanza a Salerno ed è scoccata la passione. Poi, all’inizio di quest’anno, la fuga di lei dalla sua patria, l’Ucraina, dopo lo scoppio della guerra. Lei, ingegnere di Kiev, a causa del conflitto che sta devastando la sua terra, si è stabilita a Pescara. Oggi Svetlana Vapniaruk e Giovanni Palombini, arboricoltore di Pescara, ultracinquantenni, si sono sposati a Spoltore (Pe). Il matrimonio in municipio è stato celebrato dal presidente del Consiglio comunale, Lucio Matricciani. Fiori d’arancio con familiari, parenti e amici della coppia, arrivati per l’occasione anche dall’Ucraina dopo “viaggi allucinanti”, come raccontano. “Ad unirci – dicono gli sposi all’Adnkronos – un forte sentimento d’amore che siamo certi ci ... Leggi su italiasera (Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) – Si sono conosciuti due anni e mezzo fa in una vacanza a Salerno ed è scoccata la passione. Poi, all’inizio di quest’anno, ladi leisua patria, l’, dopo lo scoppio della. Lei, ingegnere di Kiev, a causa del conflitto che sta devastando la sua terra, si è stabilita a Pescara. Oggi Svetlana Vapniaruk e Giovanni Palombini, arboricoltore di Pescara, ultracinquantenni, si sono sposati a Spoltore (Pe). Il matrimonio in municipio è stato celebrato dal presidente del Consiglio comunale, Lucio Matricciani. Fiori d’arancio con familiari, parenti e amici della coppia, arrivati per l’occasione anche dall’dopo “viaggi allucinanti”, come raccontano. “Ad unirci – dicono gli sposi all’Adnkronos – un forte sentimento d’amore che siamo certi ci ...

Advertising

renatobrunetta : Il governo sta bene, che ne dicano i giornali o gli opinionisti. Il governo ha un'enorme credibilità in Europa e ne… - riotta : L'offensiva russa, come in Cecenia, avanza sulle macerie. #Ucraina arrestra #Severodonetsk sotto la pressione dell'… - ilfoglio_it : La #Germania predicava austerità e sacrifici, ora temporeggia sulle sanzioni energetiche per paura delle ricadute e… - hiboss_hiboss : RT @lefrasidiosho: #Mosca boccia il piano di pace italiano: 'Slegato dalla realtà'. #Russia #Ucraina #Guerra - ugolini_claudia : RT @Libero_official: 'Ecco come diventerebbe il vostro Paese se venisse invaso dalla #Russia': la mappa diffusa da #Kasparov che spiega a c… -