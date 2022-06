Ucraina | A Izyum distrutta un' armata russa Da domani esercitazioni Nato nel Baltico

(Di sabato 4 giugno 2022) Dirigenti Usa si sono incontrati regolarmente nelle ultime settimane con i colleghi europei e britannici per discutere un possibile quadro per un cessate il fuoco e per la fine della guerra in...

... ma stando a quanto comunica il portavoce del presidente a, la 35esima armata russa "è stata distrutta quasi completamente". Di guerra, e di un suo possibile viaggio in, torna a parlare ...Kiev non è coinvolta direttamente, nonostante l'impegno Usa a non decidere "nulla sull'senza l'". Nato, "Sarà una lunga guerra d'usura". Giallo sul generale russo che guidava l'... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 101 - Nato: esercitazioni nel Mar Baltico da domani al 17 - Nato: esercitazioni nel Mar Baltico da domani al 17 Siamo al 101esimo giorno di guerra in Ucraina. Le Forze Armate dell'Ucraina hanno distrutto quasi interamente la 35esima armata della Federazione russa a Izyum, nella regione nord-orientale di Kharkiv ...