Piqué e Shakira si separano, arriva la conferma: «Chiediamo solo una cosa» (Di sabato 4 giugno 2022) Gerard Piqué e Shakira sono pronti a separarsi. L'annuncio dall'agenzia di comunicazione della stessa cantante Gerard Piqué e Shakira confermano le voci degli ultimi giorni: la coppia si sta per separare. Lo annuncia l'agenzia di comunicazione della stessa cantante che, per lo stesso motivo, ha chiesto il rispetto della privacy della coppia, così da non minare il benessere dei figli (6 e 9 anni). L'articolo proviene da Calcio News 24.

