Pennetta Schiavone-Sabatini Dulko in tv | data | orario e streaming Roland Garros Legends 2022

Flavia Pennetta e Francesca Schiavone sfideranno Gabriela Sabatini e Gisela Dulko, nel contesto della finale del Roland Garros Legends 2022. Le due azzurre hanno raggiunto l'ultimo atto del torneo delle icone del tennis femminile, spuntandola in semifinale contro la storica coppia formata da Martina Navratilova e Daniela Hantuchova; sensazionale feeling tra le campionesse Slam italiane, pronte ad alzare il trofeo sul palcoscenico del Suzanne-Lenglen. Incontro suggestivo in particolare per la lombarda, la quale ritroverà in campo la tradizionale compagna di doppio Dulko. Pennetta/Schiavone se la vedranno con Sabatini/Dulko in data sabato 4 giugno.

adekunle_hammad : RT @angelomangiante: #RolandGarros Due campionesse e due Slam in bacheca. Ci manca un quarto qui per il doppio..qualcuno è disponibile? P.… - angelomangiante : #RolandGarros Due campionesse e due Slam in bacheca. Ci manca un quarto qui per il doppio..qualcuno è disponibile?… - sportface2016 : #Pennetta/#Schiavone-#Sabatini/#Dulko in tv: come e quando seguire la finale del #RolandGarrosLegens - tufanobianca : @Mariano_Amelio Non si è severi ma realisti, la femminile dopo la pennetta,schiavone e vinci ,el femminile il vuoto… - Ubitennis : Roland Garros: Flavia Pennetta e Francesca Schiavone in finale nel doppio Leggende -