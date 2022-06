Partita Iva, per chi scatta l’obbligo della fatturazione elettronica (Di sabato 4 giugno 2022) La fattura elettronica diventerà obbligatoria anche per le Partite IVA in regime forfettario, ma solo quelle che posseggono determinati requisiti Le partite IVA sono sempre più numerose in Italia. E non è detto che ai numeri corrispnda un reale aumento dell’attività professionale autonoma. Purtroppo, con l’eliminazione dei contratti di collaborazione, molte aziende richiedono di aprire L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 4 giugno 2022) La fatturadiventerà obbligatoria anche per le Partite IVA in regime forfettario, ma solo quelle che posseggono determinati requisiti Le partite IVA sono sempre più numerose in Italia. E non è detto che ai numeri corrispnda un reale aumento dell’attività professionale autonoma. Purtroppo, con l’eliminazione dei contratti di collaborazione, molte aziende richiedono di aprire L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

AlexBazzaro : Se hai un negozio o una partita Iva per PD, 5Stelle e veriliberali ™? sei sicuramente un delinquente, un evasore, u… - freedomclub_tk : RT @tobdea: Il primo anno che apri partita IVA paghi le tasse in anticipo. Cioe tu apri nel '22 e incassi 40k. A giugno 23 pagherai il 100… - tobdea : Il primo anno che apri partita IVA paghi le tasse in anticipo. Cioe tu apri nel '22 e incassi 40k. A giugno 23 pag… - antonio_bordin : @ferant210396 La riproposizione dell’oscena tesi di #Ruffini di #AgenziaEntrate secondo la quale chi riceve una car… - ezioponti : @MaxPar55 @micheleboldrin @janavel7 @elio_vito Sono 19 ml le cartelle , a volte ci sono più cartelle in carico ad u… -