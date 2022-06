Lukaku all'Inter? Marotta studia la strategia ma il Bayern fa sul serio: la situazione (Di sabato 4 giugno 2022) Quale futuro per Romelu Lukaku? Il belga sembra non aver dubbi sull'opportunità di tornare all'Inter a zero, in prestito gratuito dal Chelsea. Di diverso parere sembrano i Blues che vorrebbero... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 4 giugno 2022) Quale futuro per Romelu? Il belga sembra non aver dubbi sull'opportunità di tornare all'a zero, in prestito gratuito dal Chelsea. Di diverso parere sembrano i Blues che vorrebbero...

Advertising

FBiasin : #Lautaro: “Se resto all’#Inter? Sì sì sì, ho grande voglia di restare all’#Inter”. #Skriniar si è già esposto,… - FBiasin : L'impegno che #Lukaku sta mettendo per provare a tornare all'#Inter è direttamente proporzionale alla grandezza del… - AlfredoPedulla : #Lukaku non vuole agenti accanto, al massimo consulenti o avvocati. Come anticipato il 13 maggio, ha preso le dista… - vannini_dario : RT @MattyInterista: Sky - #Lukaku vuole tornare all'Inter: si cercherà di trovare l'accordo tra il Chelsea e i nerazzurri. Va sottolineato… - Pall_Gonfiato : #Calciomercato - La dirigenza dell'#Inter lavora per un prestito ma l'addio di #Lewandowski complica i piani -