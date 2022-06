LIVE MotoGP, GP Catalogna 2022 in DIRETTA: prende il via la FP3, Bastianini, Bagnaia e Quartararo sfidano Aleix Espargarò (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.06 Quartararo vola in vetta in 1:39.628 con 128 millesimi su Miller e 330 su Nakagami 10.05 Attenzione! Caduta di Brad Binder in curva 4. Chiusa all’anteriore per la KTM del sudafricano e scivolata inevitabile 10.04 Bezzecchi secondo a 250 millesimi, terzo Di Giannantonio a 289, sesto Quartararo a 430 10.03 Ricordiamo che il miglior tempo di ieri è di 1:39.402 firmato da Aleix Espargarò. Miller scende a 1:39.756 10.02 Bastianini segna il sesto crono della FP3 a 531 millesimi, sesto Bagnaia a 559 10.01 Jack Miller si porta al comando in 1:39.960 con 254 millesimi su Brad Binder, ma ora è Di Giannantonio secondo a 159 10.00 Ora è Brad Binder in vetta in 1:40.843 davanti a Gardner, Di Giannantonio e Martin 9.59 ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.06vola in vetta in 1:39.628 con 128 millesimi su Miller e 330 su Nakagami 10.05 Attenzione! Caduta di Brad Binder in curva 4. Chiusa all’anteriore per la KTM del sudafricano e scivolata inevitabile 10.04 Bezzecchi secondo a 250 millesimi, terzo Di Giannantonio a 289, sestoa 430 10.03 Ricordiamo che il miglior tempo di ieri è di 1:39.402 firmato da. Miller scende a 1:39.756 10.02segna il sesto crono della FP3 a 531 millesimi, sestoa 559 10.01 Jack Miller si porta al comando in 1:39.960 con 254 millesimi su Brad Binder, ma ora è Di Giannantonio secondo a 159 10.00 Ora è Brad Binder in vetta in 1:40.843 davanti a Gardner, Di Giannantonio e Martin 9.59 ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? GRAZIE VALE ?? Ritirato il numero 46 ?? Momento emozionante al Mugello ? ?? Gara LIVE su Sky Sport MotoGP domenica a… - SkySportMotoGP : ?? Ritirato il 46 di Rossi ?? La cerimonia al Mugello ? - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Catalogna 2022 in DIRETTA: tutto pronto per la FP3 scatta la caccia della top10 al Montmelò! -… - dianatamantini : LIVE MOTOGP - La diretta del terzo turno di prove libere MotoGP in Catalunya. Tempi, classifica ed aggiornamenti in… - corsedimoto : LIVE MOTOGP - La diretta del terzo turno di prove libere MotoGP in Catalunya. Tempi, classifica ed aggiornamenti in… -