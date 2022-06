Le promesse infrante dell’Unione europea ai Balcani

Advertising

tancredi_lyrics : Con questa sono a trecento di promesse infrante - bbooze_22 : @BelforteLeonela @Anna50732053 @Massi_Dubai ???? Ma se è sempre in tv? Processo finito in una bolla di sapone, attacc… - UnTemaAlGiorno : RT @lagiordy79: #SoDove si sono infrante tutte le tue promesse… E fa male sapere che quel posto, ha un preciso nome e cognome - intornoAlTempo : RT @lagiordy79: #SoDove si sono infrante tutte le tue promesse… E fa male sapere che quel posto, ha un preciso nome e cognome - lagiordy79 : #SoDove si sono infrante tutte le tue promesse… E fa male sapere che quel posto, ha un preciso nome e cognome -

LA NAZIONE

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres , nel presentare il volume Ipcc, aveva affermato che contiene 'una litania diclimatiche', perché 'alcuni governi e ...... come fa la narratrice in Malina , quando lo butta nel Danubio da un ponte e si immagina l'infinità di mani che ogni giorno buttano anelli nei fiumi, gli anelli delle. Quando nel ... "Libro dei sogni sulle promesse non mantenute" Roma, 9 mag. (askanews) - Il leader dell'opposizione britannica Keir Starmer ha promesso oggi di dimettersi se, come il primo ministro Boris Johnson, riceverà una multa per aver infranto le regole ant ...