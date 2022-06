La differenza tra ingiuria e diffamazione spiegata bene (una volta per tutte) (Di sabato 4 giugno 2022) L’ingiuria è un comportamento in virtù del quale una persona rivolge un’offesa ad un’altra. Più in particolare, viene punito chi offende l’onore e il decoro di una persona presente. Un tempo reato, tale comportamento è stato oggetto di depenalizzazione nel 2016. Pertanto, la persona che si rende protagonista di tale condotta potrà eventualmente essere oggetto di un procedimento civile, in virtù del quale potrà essere condannata a risarcire il danno non patrimoniale creato. Gli elementi che la configurano sono due: La lesione della dignità e del decoro; La presenza della persona offesa, cui deve essere indirizzata direttamente la frase. L’ingiuria non è necessariamente verbale; la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che tale comportamento risulta integrato anche quando l’offesa sia veicolata mediante lettera oppure attraverso uno dei mezzi che ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) L’è un comportamento in virtù del quale una persona rivolge un’offesa ad un’altra. Più in particolare, viene punito chi offende l’onore e il decoro di una persona presente. Un tempo reato, tale comportamento è stato oggetto di depenalizzazione nel 2016. Pertanto, la persona che si rende protagonista di tale condotta potrà eventualmente essere oggetto di un procedimento civile, in virtù del quale potrà essere condannata a risarcire il danno non patrimoniale creato. Gli elementi che la configurano sono due: La lesione della dignità e del decoro; La presenza della persona offesa, cui deve essere indirizzata direttamente la frase. L’non è necessariamente verbale; la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che tale comportamento risulta integrato anche quando l’offesa sia veicolata mediante lettera oppure attraverso uno dei mezzi che ...

