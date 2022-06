Juve Fagioli, tre club di A sul centrocampista (Di sabato 4 giugno 2022) Tre squadre di Serie A avrebbero chiesto informazioni alla Juve per Fagioli: Atalanta, Monza e Empoli sul centrocampista In Serie A stanno seguendo con grande attenzione la situazione Fagioli Juve. Il centrocampista, che tanto bene ha fatto con la Cremonese in B, potrebbe essere l’oggetto del desiderio di diversi club. In tre lo vorrebbero alla loro corte, tra cui Atalanta, Empoli e Monza. Per Gasperini è l’opportunità per prelevare un giocatore di talento e farlo crescere. Per i toscani e i brianzoli è il giovane su cui puntare da inserire nel proprio organico. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 giugno 2022) Tre squadre di Serie A avrebbero chiesto informazioni allaper: Atalanta, Monza e Empoli sulIn Serie A stanno seguendo con grande attenzione la situazione. Il, che tanto bene ha fatto con la Cremonese in B, potrebbe essere l’oggetto del desiderio di diversi. In tre lo vorrebbero alla loro corte, tra cui Atalanta, Empoli e Monza. Per Gasperini è l’opportunità per prelevare un giocatore di talento e farlo crescere. Per i toscani e i brianzoli è il giovane su cui puntare da inserire nel proprio organico. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

forumJuventus : Fagioli: 'So che alla Juve mi stimano, Allegri ha capito le mie qualità ma ora non penso al futuro' ??… - GoalItalia : 'La Juve sarebbe un sogno, ma i giovani devono giocare' ? Fagioli manda un messaggio ad Allegri ?? - junews24com : Fagioli e Miretti, futuro alla Juve a rischio? Un club di Serie A li vuole - StefaniaStefyss : RT @forumJuventus: Fagioli: 'So che alla Juve mi stimano, Allegri ha capito le mie qualità ma ora non penso al futuro' ?? - juve_magazine : TMW - La Juventus vuole rinnovare il contratto di Fagioli, incontro la prossima settimana -