Gita delle elementari diventa un funerale rosso: e i bimbi devono cantare Bella Ciao (Video)

Milano, 4 giu — Nel mezzo del cammin, si ritrovarono magicamente a cantare Bella Ciao al funerale del Presidente onorario dell'Anpi Carlo Smuraglia: è quanto accaduto a una classe di seconda elementare i cui piccolissimi alunni, al seguito delle maestre, si sarebbero dovuti recare in Gita all'Acquario civico e che invece, smarrito il cammino — non si sa quanto casualmente o volontariamente— si sono ritrovati in piazza della Scala a Milano a intonare il divisivo motivetto della resistenza. Il tutto a poca distanza dal feretro del defunto. La Gita all'Acquario diventa funerale rosso con Bella Ciao Secondo quanto riporta Libero, le maestre si sono premurate di precisare che la canzone in ...

