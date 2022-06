Da Kiev a Roma: Andrea Cisternino racconta le sue storie di amore e pace in guerra (Di sabato 4 giugno 2022) La pace passa attraverso l’amore per gli animali. È pronto a scommetterlo, Andrea Cisternino, nato a Roma, comasco di adozione. È rientrato ieri pomeriggio dall’Ucraina, Paese martoriato dalla guerra che da oltre 100 giorni mette a dura prova il coraggio e la forza di andare avanti dei sopravvissuti, nonostante tutto. Lui quella forza l’ha trovata proprio nei 400 esemplari ospiti della sua Fondazione, il Rifugio Kj2, creato con sacrificio e abnegazione 8 anni fa, alla periferia di Kiev. Gli abbiamo rivolto alcune domande alle quali ha risposto volentieri, con la semplicità che lo contraddistingue. Che cosa significa per un attivista lavorare sotto le bombe? “Significa andare incontro a continui pericoli e rischi di ogni genere – spiega – Abbiamo messo in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 4 giugno 2022) Lapassa attraverso l’per gli animali. È pronto a scommetterlo,, nato a, comasco di adozione. È rientrato ieri pomeriggio dall’Ucraina, Paese martoriato dallache da oltre 100 giorni mette a dura prova il coraggio e la forza di andare avanti dei sopravvissuti, nonostante tutto. Lui quella forza l’ha trovata proprio nei 400 esemplari ospiti della sua Fondazione, il Rifugio Kj2, creato con sacrificio e abnegazione 8 anni fa, alla periferia di. Gli abbiamo rivolto alcune domande alle quali ha risposto volentieri, con la semplicità che lo contraddistingue. Che cosa significa per un attivista lavorare sotto le bombe? “Significa andare incontro a continui pericoli e rischi di ogni genere – spiega – Abbiamo messo in ...

