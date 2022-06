Burberry per il Giubileo omaggia la Regina Elisabetta II (Di sabato 4 giugno 2022) Burberry si è unita ai festeggiamenti per i settant’ anni di regno di Sua Maestà la Regina Elisabetta II e della sua dedizione verso il Regno Unito e il Commonwealth. Il noto marchio moda è tra i partner principali della sfilata del Giubileo di Platino e di molte altre celebrazioni creative. In quanto azienda tradizionale britannica, il Giubileo di Platino è un momento speciale il Gruppo. La griffe, infatti, ha modo di onorare il rapporto che da molto tempo la lega indissolubilmente alla Regina. Burberry per il Giubileo: il prato galleggiante Si comincia con la collaborazione al Superbloom, il nuovo paesaggio naturalistico nello storico fossato della Torre di Londra aperto fino a settembre, in occasione dell’anno giubilare di platino di Queen ... Leggi su velvetmag (Di sabato 4 giugno 2022)si è unita ai festeggiamenti per i settant’ anni di regno di Sua Maestà laII e della sua dedizione verso il Regno Unito e il Commonwealth. Il noto marchio moda è tra i partner principali della sfilata deldi Platino e di molte altre celebrazioni creative. In quanto azienda tradizionale britannica, ildi Platino è un momento speciale il Gruppo. La griffe, infatti, ha modo di onorare il rapporto che da molto tempo la lega indissolubilmente allaper il: il prato galleggiante Si comincia con la collaborazione al Superbloom, il nuovo paesaggio naturalistico nello storico fossato della Torre di Londra aperto fino a settembre, in occasione dell’anno giubilare di platino di Queen ...

Advertising

lillydessi : Anche la moda british rende omaggio alla regina, ecco tutte le iniziative di Burberry per il Giubileo - Elle… - DQuotidiana : RT @Agenzia_Ansa: Burberry, per il Giubileo di Queen Elizabeth II un prato galleggiante #ANSA - fmarengo5912 : RT @Agenzia_Ansa: Burberry, per il Giubileo di Queen Elizabeth II un prato galleggiante #ANSA - Semplic33413124 : RT @Agenzia_Ansa: Burberry, per il Giubileo di Queen Elizabeth II un prato galleggiante #ANSA - De_Sand88 : RT @Agenzia_Ansa: Burberry, per il Giubileo di Queen Elizabeth II un prato galleggiante #ANSA -