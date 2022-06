“Baleno festival”, alla Malpensata laboratori e aggregazione (Di sabato 4 giugno 2022) Bergamo. Baleno festival di Tantemani, progetto della Cooperativa Sociale Patronato San Vincenzo, presenta la sua quarta edizione che si svolge, come di consuetudine, al Parco Ermanno Olmi in Malpensata, dal 22 al 26 giugno. Il festival ha il patrocinio del Comune di Bergamo, della Provincia di Bergamo e della Capitale Italiana del Volontariato 2022, il sostegno di Fondazione Comunità Bergamasca, Con i bambini Impresa Sociale nell’ambito del progetto Erre2 e di Fondazione ASM, ed è in collaborazione con UAU il festival di illustrazione e cose belle, Benpensata di Cooperativa Sociale Don Giuseppe Ferrari, Libreria Incrocio Quarenghi, Roboante, Fiab Bergamo Pedalopolis. Baleno festival è l’happening culturale di Tantemani e delle tante progettualità che cura durante ... Leggi su bergamonews (Di sabato 4 giugno 2022) Bergamo.di Tantemani, progetto della Cooperativa Sociale Patronato San Vincenzo, presenta la sua quarta edizione che si svolge, come di consuetudine, al Parco Ermanno Olmi in, dal 22 al 26 giugno. Ilha il patrocinio del Comune di Bergamo, della Provincia di Bergamo e della Capitale Italiana del Volontariato 2022, il sostegno di Fondazione Comunità Bergamasca, Con i bambini Impresa Sociale nell’ambito del progetto Erre2 e di Fondazione ASM, ed è in collaborazione con UAU ildi illustrazione e cose belle, Benpensata di Cooperativa Sociale Don Giuseppe Ferrari, Libreria Incrocio Quarenghi, Roboante, Fiab Bergamo Pedalopolis.è l’happening culturale di Tantemani e delle tante progettualità che cura durante ...

