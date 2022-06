Ultime Notizie – Ucraina, 3.203 i militari russi morti accertati in guerra (Di venerdì 3 giugno 2022) Un gruppo di attivisti raccoglie informazioni sulle fonti aperte, come i necrologi pubblicati sui blog o sui social. Nell’ultimo mese, il numero dei caduti ha subito una impennata Attivisti indipendenti russi, in russia e all’estero, confermano la morte di 3.203 militari della russia in Ucraina, sulla base di fonti aperte, come i necrologi pubblicati sui blog o sui social in lingua russa, come spiega uno di questi ricercatori in una intervista all’Adnkronos mentre il ministero della Difesa a Mosca, dallo scorso 25 marzo, non ha più aggiornato il bilancio ufficiale dei caduti, rimasto fermo a 1.351. All’inizio di maggio, il conto dei nomi delle vittime raccolti dagli attivisti aveva superato i mille, segno che la guerra si è fatta più letale con il passare del tempo per i ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 3 giugno 2022) Un gruppo di attivisti raccoglie informazioni sulle fonti aperte, come i necrologi pubblicati sui blog o sui social. Nell’ultimo mese, il numero dei caduti ha subito una impennata Attivisti indipendenti, ina e all’estero, confermano la morte di 3.203dellaa in, sulla base di fonti aperte, come i necrologi pubblicati sui blog o sui social in lingua russa, come spiega uno di questi ricercatori in una intervista all’Adnkronos mentre il ministero della Difesa a Mosca, dallo scorso 25 marzo, non ha più aggiornato il bilancio ufficiale dei caduti, rimasto fermo a 1.351. All’inizio di maggio, il conto dei nomi delle vittime raccolti dagli attivisti aveva superato i mille, segno che lasi è fatta più letale con il passare del tempo per i ...

Advertising

acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - sole24ore : Savona (Pres. Savona): «Mancano regole sulle criptovalute, serve una nuova Bretton Woods» @sole24ore… - claudiomilani6 : RT @sole24ore: ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a qualsiasi… - Noninfluente : RT @sole24ore: ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a qualsiasi… -