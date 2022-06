Ultime calciomercato, possibile scambio con la Juventus per Koulibaly (Di venerdì 3 giugno 2022) Il Napoli che verrà sarà una squadra forse molto diversa da quella che hanno visto i tifosi nel corso di questa stagione. Le prime novità ufficiali sono gli addii di Insigne e Ghoulam e l’arrivo di Kvaratskhelia e Olivera, in un cambio generazionale sulla sinistra. Le cessioni, però, potrebbero non concludersi qui, e di conseguenza anche gli acquisti. Il Napoli infatti dovrà sciogliere tante situazioni complicate relative soprattutto ai contratti in scadenza. Ospina, Meret, Mertens e Koulibaly sono solo alcuni dei nomi più caldi di di questo periodo. Calciatori importanti, bandiere e pilastri di queste Ultime stagioni, che potrebbero lasciare Napoli. Tuttosport quest’oggi fa il punto sulla situazione Koulibaly e l’interessamento su di lui della Juventus. Stando a quanto riportato dal quotidiano la società ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 3 giugno 2022) Il Napoli che verrà sarà una squadra forse molto diversa da quella che hanno visto i tifosi nel corso di questa stagione. Le prime novità ufficiali sono gli addii di Insigne e Ghoulam e l’arrivo di Kvaratskhelia e Olivera, in un cambio generazionale sulla sinistra. Le cessioni, però, potrebbero non concludersi qui, e di conseguenza anche gli acquisti. Il Napoli infatti dovrà sciogliere tante situazioni complicate relative soprattutto ai contratti in scadenza. Ospina, Meret, Mertens esono solo alcuni dei nomi più caldi di di questo periodo. Calciatori importanti, bandiere e pilastri di questestagioni, che potrebbero lasciare Napoli. Tuttosport quest’oggi fa il punto sulla situazionee l’interessamento su di lui della. Stando a quanto riportato dal quotidiano la società ...

