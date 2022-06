Testo de La Dolce Vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei, un tuffo negli anni 60 a colpi di twist e ironia (Di venerdì 3 giugno 2022) La Dolce Vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei ci fa capire che il trio inedito non vuole prendersi troppo sul serio. Per questo i 3 dispensatori del candidato tormentone estivo mettono insieme più elementi per creare un pezzo fresco, tutto da ballare. Il risultato è un twist nel contenitore sonoro contemporaneo, non senza citazioni eccellenti. Le primissime note di chitarra che aprono il brano sono un chiaro omaggio al riff iniziale di Ma Che Freddo Fa di Nada, mentre la linea vocale del ritornello cantato da Mara Sattei, per i più attenti, sembra riprendere quella frase con la quale molti di noi sono cresciuti: “Oh, please, stand by me. Diana”, dalla super hit Diana di Paul Anka. L’intento, del resto, era proprio riproporre le ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 3 giugno 2022) Ladici fa capire che il trio inedito non vuole prendersi troppo sul serio. Per questo i 3 dispensatori del candidato tormentone estivo mettono insieme più elementi per creare un pezzo fresco, tutto da ballare. Il risultato è unnel contenitore sonoro contemporaneo, non senza citazioni eccellenti. Le primissime note di chitarra che aprono il brano sono un chiaro omaggio al riff iniziale di Ma Che Freddo Fa di Nada, mentre la linea vocale del ritornello cantato da, per i più attenti, sembra riprendere quella frase con la quale molti di noi sono cresciuti: “Oh, please, stand by me. Diana”, dalla super hit Diana di Paul Anka. L’intento, del resto, era proprio riproporre le ...

