Tassista ferito con un coltello a Napoli durante una lite

(Di venerdì 3 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUnè statoalla schiena con un’arma da taglio nella serata di ieri in via Francesco Girardi, a. Dai primi accertamenti dei carabinieri pare che l’uomo, 49 anni, sia stato colpito da uno sconosciuto al termine di unacon alcuni ragazzi che sotto la sua abitazione stavano disturbando con urla e schiamazzi. L’uomo è stato medicato all’ospedale Pellegrini; ha riportato una “ferita lacero contusa” ed è stato giudicato guaribile in 10 giorni. Indagini in corso da parte dei Carabinieri del nucleo operativo della compagniacentro. Immagine di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ieri sera i carabinieri della compagnia Napoli centro sono intervenuti in via Francesco Girardi dove poco prima un 49enne incensurato del posto, che di professione fa il, era stato...Leggi anche > Torino, la denuncia di Marta: 'Aggredita dalperché volevo pagare con la carta' L'episodio, immortalato da passanti e residenti, è avvenuto intorno alle 16.30 in corso Giulio ... Napoli, tassista ferito con un coltello durante una lite Dai primi rilievi effettuati dai carabinieri, che indagano sulla vicenda, pare che il 49enne – che di professione fa il tassista – fosse sceso in ... gli è stata riscontrata una ferita lacero-contusa ...Un tassista è stato ferito alla schiena con un'arma da taglio nella serata di ieri in via Francesco Girardi, a Napoli. Dai primi accertamenti dei carabinieri pare che l'uomo, 49 anni, sia stato colpit ...