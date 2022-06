Sanzioni alla Russia, la doppia vittoria di Orban sull’Ue (Di venerdì 3 giugno 2022) Al via il sesto pacchetto sanzionatorio dell’Ue nei confronti della Russia. Dopo settimane di stallo, a causa del “sabotatore Orban” (almeno così lo hanno definito i media mainstream), gli ambasciatori dei 27 Paesi membri hanno approvato il nuovo contenuto, non senza alcuna eccezione fondamentale. Le decisioni dell’Ue Nella riunione convocata dalla presidenza francese, in Lussemburgo, i leader europei hanno incluso l’embargo graduale al petrolio russo, solo per quello via mare, a partire dal 2023. L’Occidente punta ad essere indipendente da Putin già dai prossimi sei mesi, combinando le decisioni di Germania e Polonia, le quali ridurranno le proprie importazioni di petrolio del 92 per cento entro dicembre. I media internazionali stimano una perdita tra i 20 ed i 60 miliardi di dollari per l’economia di Putin, ma anche l’Ue dovrà farsi ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 3 giugno 2022) Al via il sesto pacchetto sanzionatorio dell’Ue nei confronti della. Dopo settimane di stallo, a causa del “sabotatore” (almeno così lo hanno definito i media mainstream), gli ambasciatori dei 27 Paesi membri hanno approvato il nuovo contenuto, non senza alcuna eccezione fondamentale. Le decisioni dell’Ue Nella riunione convocata dpresidenza francese, in Lussemburgo, i leader europei hanno incluso l’embargo graduale al petrolio russo, solo per quello via mare, a partire dal 2023. L’Occidente punta ad essere indipendente da Putin già dai prossimi sei mesi, combinando le decisioni di Germania e Polonia, le quali ridurranno le proprie importazioni di petrolio del 92 per cento entro dicembre. I media internazionali stimano una perdita tra i 20 ed i 60 miliardi di dollari per l’economia di Putin, ma anche l’Ue dovrà farsi ...

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: Sanzioni alla Russia stanno creando gravi problemi all'economia italiana. Esportazioni da Italia in calo… - ladyonorato : Un altro esponente di “estrema destra” che osa contestare l’utilità delle sanzioni alla Russia! - AngeloCiocca : Orban blocca sesto pacchetto sanzioni Ue (quindi l’embargo sul petrolio alla Russia). Cosa vi dicevo qualche giorno… - aua4eve : RT @Gitro77: Diminuiscono i lavori stabili, aumentano quelli precari ma soprattutto aumentano gli inattivi (i disoccupati che non cercano l… - anto_galli4 : RT @PButtafuoco: Sanzioni efficaci in estate dice Mario Draghi bloccando il petrolio russo quando la raffineria Lukoil di Priolo sarà effic… -