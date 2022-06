Roland Garros 2022, Ruud rimonta un set a Cilic e si regala la finale contro Nadal (Di venerdì 3 giugno 2022) Casper Ruud ha sconfitto Marin Cilic attraverso il punteggio di 3-6, 6-4, 6-2, 6-2, aggiudicandosi un posto in finale al Roland Garros 2022. Prestazione diesel del tennista norvegese, specialista sulla terra battuta, primordialmente in grande difficoltà nel contenere le accelerazioni dell’avversario e successivamente semplicemente superiore da ogni punto di vista. Il croato ha tentato di mantenere un rendimento elevatissimo con servizio e dritto, sebbene questi due colpi non lo abbiano aiutato adeguatamente nei momenti di maggiore tensione. L’atleta nativo di Oslo, figlio d’arte considerando il passato del padre, ha svolto ottimamente il piano tattico precedentemente pensato; Cilic sistematicamente obbligato a spostarsi lateralmente, situazione che lo ha portato ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) Casperha sconfitto Marinattraverso il punteggio di 3-6, 6-4, 6-2, 6-2, aggiudicandosi un posto inal. Prestazione diesel del tennista norvegese, specialista sulla terra battuta, primordialmente in grande difficoltà nel contenere le accelerazioni dell’avversario e successivamente semplicemente superiore da ogni punto di vista. Il croato ha tentato di mantenere un rendimento elevatissimo con servizio e dritto, sebbene questi due colpi non lo abbiano aiutato adeguatamente nei momenti di maggiore tensione. L’atleta nativo di Oslo, figlio d’arte considerando il passato del padre, ha svolto ottimamente il piano tattico precedentemente pensato;sistematicamente obbligato a spostarsi lateralmente, situazione che lo ha portato ...

