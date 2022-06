Roland Garros 2022, Ruud: “Nadal è il mio idolo, affrontarlo in finale sarà speciale” (Di venerdì 3 giugno 2022) “Ho giocato una buona partita. Non ho iniziato alla grande, in quanto lui è stato molto bravo. Penso di aver giocato uno dei miei migliori match quest’anno e ho servito molto bene. Cilic di solito accorcia gli scambi e tira molto forte, quindi ho pensato che dovessi alzare il ritmo e così ho fatto: ha funzionato. Credo di aver alzato il livello a partire dal secondo set. Nadal? Lui è un modello tennistico perfetto su come bisogna comportarsi in campo, non cerca mai una scusa. Lui è sempre stato il mio idolo. Rafa è l’unico dei Big 3 che non ho mai affrontato, direi che è il tempismo perfetto. affrontarlo in finale Slam sarà sicuramente speciale“. Queste sono le parole di Casper Ruud, soddisfatto dopo aver raggiunto la finale del ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) “Ho giocato una buona partita. Non ho iniziato alla grande, in quanto lui è stato molto bravo. Penso di aver giocato uno dei miei migliori match quest’anno e ho servito molto bene. Cilic di solito accorcia gli scambi e tira molto forte, quindi ho pensato che dovessi alzare il ritmo e così ho fatto: ha funzionato. Credo di aver alzato il livello a partire dal secondo set.? Lui è un modello tennistico perfetto su come bisogna comportarsi in campo, non cerca mai una scusa. Lui è sempre stato il mio. Rafa è l’unico dei Big 3 che non ho mai affrontato, direi che è il tempismo perfetto.inSlamsicuramente“. Queste sono le parole di Casper, soddisfatto dopo aver raggiunto ladel ...

