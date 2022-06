Rinnovo Mertens, entro il weekend attesa una risposta dal Napoli (Di venerdì 3 giugno 2022) Dries Mertens ed il Napoli sono attualmente in fase di stallo per quanto riguarda il Rinnovo del contratto. Il ‘folletto’ belga arrivò ai piedi del Vesuvio nel 2013, dopo essersi messo in mostra nel PSV, e piano piano è riuscito a conquistare il cuore del popolo partenopeo fino ad essere un vero e proprio beniamino della città e leader dello spogliatoio azzurro. Per giunta sotto la guida di mister Sarri, il calciatore fu spostato da ala sinistra a falso nueve ed è proprio in questo ruolo che è esploso all’interno della squadra, entrando nella storia del club come miglior marcatore a quota 148 reti. entro questo weekend il presidente Aurelio De Laurentiis invierà un ultimatum all’attaccante, ad oggi in scadenza di contratto, che dovrà dare una risposta all’offerta di ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 3 giugno 2022) Driesed ilsono attualmente in fase di stallo per quanto riguarda ildel contratto. Il ‘folletto’ belga arrivò ai piedi del Vesuvio nel 2013, dopo essersi messo in mostra nel PSV, e piano piano è riuscito a conquistare il cuore del popolo partenopeo fino ad essere un vero e proprio beniamino della città e leader dello spogliatoio azzurro. Per giunta sotto la guida di mister Sarri, il calciatore fu spostato da ala sinistra a falso nueve ed è proprio in questo ruolo che è esploso all’interno della squadra, entrando nella storia del club come miglior marcatore a quota 148 reti.questoil presidente Aurelio De Laurentiis invierà un ultimatum all’attaccante, ad oggi in scadenza di contratto, che dovrà dare unaall’offerta di ...

Advertising

AlfredoPedulla : L’amore di #Mertens per #Napoli è immenso, eterno. Non potrà mai essere una questione di ??. Sul rinnovo vedremo svi… - SportdelSud : ??? Continuano i dialoghi tra il #Napoli e #DriesMertens per il rinnovo di contratto. #AurelioDeLaurentiis ha impost… - MundoNapoli : La Repubblica: offerta di De Laurentiis a Mertens per il rinnovo - susydigennaro : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Rinnovo Mertens, c'è ancora distanza tra domanda e offerta: la volontà del belga è comunque quella di rima… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Rinnovo Mertens, c'è ancora distanza tra domanda e offerta: la volontà del belga è comunque quella di rima… -