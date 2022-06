Red | White & Royal Blue | Uma Thurman sarà Ellen Claremont

(Di venerdì 3 giugno 2022) Uma(Super Pumped) interpreterà la presidente degli Stati Unitinella commedia romantica di Prime Video, Red,. Chi compone il cast di “Red,”? Basato sull’omonimo romanzo bestseller di Casey McQuiston il film ha, oltre a Uma, come interpreti: Taylor Zakhar Perez, Nicholas Galitzine, Clifton Collins Jr., Stephen Fry, Sarah Shahi, Rachel Hilson, Ellie Bamber, Aneesh Sheth, Polo Morin, Ahmed Elhaj e Akshay Khanna. Location La produzione avrà inizio nel Regno Unito nel corso del mese. Come riportato da The Wrap, il regista ha dichiarato: “Sono felicissimo dell’innesto di Uma...

Nel futuro di Uma Thurman c'è un ruolo da commedia. Quello dell'attrice, infatti, è l'ultimo nome annunciato, in ordine di tempo, del lungometraggio Red, White & Royal Blue, adattamento dell'omonimo romanzo di Casey McQuiston, autrice che ha raggiunto le vette delle classifiche dei bestseller del New York Times e di USA Today. La storia segue il messicano-americano Alex Claremont-Diaz (Taylor Zakhar Perez) che, quando sua madre viene eletta Presidente, diventa l'equivalente americano di un giovane membro della famiglia reale.