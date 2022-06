Pullman a fuoco sull’Aurelia: strada bloccata e traffico in tilt (Di venerdì 3 giugno 2022) Attimi di paura questa mattina nella Capitale a seguito di un incendio. Le fiamme hanno coinvolto un Pullman a due piani, bloccando completamente la via Aurelia in ingresso verso Roma. Nonostante i disagi alla circolazione stradale e alla viabilità, fortunatamente nell’incendio non ci sono stati feriti. Leggi anche: Roma, spaventoso incendio, 8 ettari di terreno in fumo: fiamme spente dopo ore, evacuate le case Incendio in un Pullman: cosa è successo Il rogo è avvenuto questa mattina, poco dopo lo svincolo per il Raccordo ed ha coinvolto la parte posteriore di un Pullman a due piani della società Troiani. Partite dal vano motore, il fumo e le fiamme hanno poi coinvolto la parte posteriore della carrozzeria. I soccorsi L’autista si è subito fermato cercando di intervenire per rimediare all’accaduto. Sul posto sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 3 giugno 2022) Attimi di paura questa mattina nella Capitale a seguito di un incendio. Le fiamme hanno coinvolto una due piani, bloccando completamente la via Aurelia in ingresso verso Roma. Nonostante i disagi alla circolazionele e alla viabilità, fortunatamente nell’incendio non ci sono stati feriti. Leggi anche: Roma, spaventoso incendio, 8 ettari di terreno in fumo: fiamme spente dopo ore, evacuate le case Incendio in un: cosa è successo Il rogo è avvenuto questa mattina, poco dopo lo svincolo per il Raccordo ed ha coinvolto la parte posteriore di una due piani della società Troiani. Partite dal vano motore, il fumo e le fiamme hanno poi coinvolto la parte posteriore della carrozzeria. I soccorsi L’autista si è subito fermato cercando di intervenire per rimediare all’accaduto. Sul posto sono ...

