“Parla e si fa vedere”. Veronica Rimondi e Matteo Farnea, dopo Ued il caos e una foto chiara (Di venerdì 3 giugno 2022) L’ultima scelta a Uomini e Donne è segnata dalle polemiche. Il dating show di Maria De Filippi è terminato con la decisione di Veronica Rimondi di proseguire la sua vita al di fuori del programma con Matteo Farnea. La protagonista del trono classico con la sua scelta ha sostanzialmente chiuso la stagione di Uomini e Donne: una decisione che, a diverse ore dalla messa in onda, suscita ancora discussioni. Infatti in più occasioni è parso che la tronista sembrasse presa maggiormente dalla “non scelta”, il corteggiatore Andrea Della Cioppa. Quest’ultimo ha subito manifestato la sua delusione per l’epilogo a Uomini e Donne. Se il giudizio verso Veronica Rimondi è stato conciliante non lo è stato per Matteo Farnea, del quale Andrea Della Cioppa ha detto: ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 3 giugno 2022) L’ultima scelta a Uomini e Donne è segnata dalle polemiche. Il dating show di Maria De Filippi è terminato con la decisione didi proseguire la sua vita al di fuori del programma con. La protagonista del trono classico con la sua scelta ha sostanzialmente chiuso la stagione di Uomini e Donne: una decisione che, a diverse ore dalla messa in onda, suscita ancora discussioni. Infatti in più occasioni è parso che la tronista sembrasse presa maggiormente dalla “non scelta”, il corteggiatore Andrea Della Cioppa. Quest’ultimo ha subito manifestato la sua delusione per l’epilogo a Uomini e Donne. Se il giudizio versoè stato conciliante non lo è stato per, del quale Andrea Della Cioppa ha detto: ...

