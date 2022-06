'Nostalgia', il nuovo singolo di Blanco: ecco il (Di venerdì 3 giugno 2022) Esce oggi il video, diretto da Simone Peluso e girato a New York, del nuovo attesissimo singolo di Blanco "Nostalgia", disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 3 giugno per Island ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 3 giugno 2022) Esce oggi il video, diretto da Simone Peluso e girato a New York, delattesissimodi", disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 3 giugno per Island ...

Advertising

IlContiAndrea : #Nostalgia è il nuovo singolo di #Blanco, prodotto da Michelangelo, in uscita venerdì 3 giugno - flamanc24 : RT @RollingStoneita: Blanco, guarda il video del nuovo singolo ‘Nostalgia’ - pennatheboss : RT @Riccard17451084: Il nuovo pezzo di Blanco avrebbe tranquillamente potuto essere traccia numero 11 di blu celeste. Spremuto come un lim… - RollingStoneita : Blanco, guarda il video del nuovo singolo ‘Nostalgia’ - RadioAirplay_it : Da oggi in tutte le #radio #Nostalgia il nuovo singolo di #Blanco #NewSingle #OnAirNow #radiodate-… -