Moto2, risultati FP1 GP Catalogna: Canet svetta in classifica, lontani gli italiani. Vietti 11° (Di venerdì 3 giugno 2022) La Spagna si conferma al vertice in quel del Montmelò, sede del Gran Premio di Catalogna 2022. Aron Canet (Pons) primeggia nella prima sessione di prove libere del Mondiale Moto2 in 1.44.450 con 24 millesimi di scarto su Augusto Fernandez (KTM Ajo) e 79 sul britannico Jake Dixon (Aspar). La giornata non ha riservato molte soprese, i tempi sono destinati a crollare questo pomeriggio nel corso della seconda sessione di libere. Quarto crono quest’oggi per per l’olandese Bo Bendsneyder (SAG Team) davanti ad Albert Arenas (Aspar), abili a primeggiare sul tedesco Marcel Schrotter (Intact GP). L’iberico Pedro Acosta (KTM Ajo) ha concluso in ottava posizione davanti ad Alonso Lopez (Speed Up) ed al giapponese Ai Ogura (Honda Asia), Non ci sono italiani, purtroppo, nella parte alta della graduatoria. Il migliore è stato ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022) La Spagna si conferma al vertice in quel del Montmelò, sede del Gran Premio di2022. Aron(Pons) primeggia nella prima sessione di prove libere del Mondialein 1.44.450 con 24 millesimi di scarto su Augusto Fernandez (KTM Ajo) e 79 sul britannico Jake Dixon (Aspar). La giornata non ha riservato molte soprese, i tempi sono destinati a crollare questo pomeriggio nel corso della seconda sessione di libere. Quarto crono quest’oggi per per l’olandese Bo Bendsneyder (SAG Team) davanti ad Albert Arenas (Aspar), abili a primeggiare sul tedesco Marcel Schrotter (Intact GP). L’iberico Pedro Acosta (KTM Ajo) ha concluso in ottava posizione davanti ad Alonso Lopez (Speed Up) ed al giapponese Ai Ogura (Honda Asia), Non ci sono, purtroppo, nella parte alta della graduatoria. Il migliore è stato ...

Advertising

AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 #CatalanGP #MontmeloGP #Barcellona Il pilota del Team #Pons ha preceduto #Fernandez e #Dixon - - motograndprixit : #Moto2 #CatalanGP #MontmeloGP #Barcellona Il pilota del Team #Pons ha preceduto #Fernandez e #Dixon - - BomberYellow46 : Risultati pronostici qualifiche #Mugello ?? #Moto3 ?? Foggia > 3°?? ?? Garcia > 4°?? ?? Riccardo Rossi > 8°? ?? #MotoGP… - BomberYellow46 : Risultati pronostici gare #Mugello ?? #Moto3 ?? Foggia > OUT? ?? Guevara ? ?? Moreira > OUT? ?? #Moto2 ?? Canet > OUT?… - Delio92 : Ne approfitta #ogura che arrivando 3° dietro a #roberts ora è a pari punti con #vietti ma è primo l'italiano per i… -