Mané non si nasconde: 'Più del 60% dei senegalesi vuole che io lasci il Liverpool, farò come suggeriscono' (Di venerdì 3 giugno 2022) Sadio Mané ormai è da considerarsi un ex Liverpool: a mortificare le speranze dei tifosi dei Reds ci ha pensato lui stesso, in... Leggi su calciomercato (Di venerdì 3 giugno 2022) Sadioormai è da considerarsi un ex: a mortificare le speranze dei tifosi dei Reds ci ha pensato lui stesso, in...

Advertising

sportli26181512 : Mané non si nasconde: 'Più del 60% dei senegalesi vuole che io lasci il Liverpool, farò come suggeriscono': Sadio M… - cmdotcom : #Mané non si nasconde: 'Più del 60% dei senegalesi vuole che io lasci il #Liverpool, farò come suggeriscono' - LuigiTerenzi1 : @matteosalvinimi Impegnarti a far cosa? A non fare un ca**o da mane a sera? Ma vergognati... - VivianaP1511 : @elio_vito In Italia abbiamo politici che percepiscono lauti stipendi per non fare nulla, poi c'è gente che sgobba… - ArcangeloBarone : @KSport24 @scaribel @NicoSchira Ma scusa, visto che il prezzo era giusto, non potevate prendere manè a 30 allora? C… -