Mancini s’attacca agli attaccanti della Serie B | «La speranza è che possano arrivare in A | giocare e segnare»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 3 giugno 2022) Il commissario tecnicoNazionale Robertoè intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita di Nations League con la Germania, in programma domani. Di seguito il resoconto ad opera dei colleghi di Tuttomercatoweb. «La vittoria dell’Europeo fa parte di quelle magie che riguardano quei tornei lì, ora dobbiamo ripartire per tornare a quella magia» Per Flickpuò riportare l’Italia al successo con la fiducia. «Io sento la fiducia, non ho mai avuto questo tipo di problema. Nel calcio quando vinci tutti sono con te, quando perdi quasi tutti contro. È così. Contro l’Argentina abbiamo pagato l’assenza di diversi giocatori, li abbiamo persi uno dopo l’altro. Noi non eravamo un gruppo enorme, gli infortuni ci hanno condizionato. L’Argentina stava meglio di noi, avevano giocatori più freschi e forse è la prima ...