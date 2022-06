La polemica sul giardinetto di Roma intitolato ad Almirante

Leggi su agi

(Di venerdì 3 giugno 2022) AGI - Un giardino a Tor Bella Monaca, aa Giorgio, fondatore del Movimento sociale italiano: la richiesta è scritta nero su bianco sulla mozione approvata nei giorni scorsi nel consiglio del VI municipio della Capitale. Mozione che non è passata inosservata tanto che nelle ultime ore è cresciuta la. A prendere posizione, questa sera, è stato anche il sindaco di. "Penso che sarebbe inopportuno. È una competenza comunale - ha detto Roberto Gualtieri - e non penso che noi coglieremo questa proposta. È legittimo che venga fatta però con tutto il rispetto per tutte le figure, anche per Giorgio, non penso che sia appropriata l'intitolazione di un luogo". Ancora più netti i consiglieri dem in Campidoglio Mariano Angelucci e Nella Converti ...