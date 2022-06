Italia Under 21 | Esposito | “Mi ispiro a Totti | mi ha dato qualche consiglio”

(Di venerdì 3 giugno 2022) “Il mio idolo è, mia lui. L’ho sempre detto, è il mio idolo fin da piccolo. Quest’anno ho anche fatto il trequartista egliel’ho chiesto, ogni tanto ci sentiamo”. Queste le parole dell’attaccante della Nazionale21 Sebastianoin conferenza stampa dal ritiro degli azzurri: “Per me è un’occasione unica, torno in nazionale dopo due anni in cui era giusto non convocarmi perché non avevo fatto bene. Ora voglio dimostrare il mio valore e dobbiamo portare a casa i punti per la qualificazione”. SportFace.

