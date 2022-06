Ed ora l'Aspirina preventiva sembra non essere più una buona idea (Di venerdì 3 giugno 2022) Nei famosi drugstore statunitensi, aperti 24 ore su 24 e dove si trova di tutto e di più, l’Aspirina si vende in bocce da 500 compresse, al prezzo di poco più di 9 dollari: gli americani non la considerano nemmeno un vero farmaco e da molti anni l’hanno “derubricata” a vitamina, o poco più, facendo volare il consumo verso percentuali preoccupanti. Secondo i dati del 2019 infatti, per prevenire infarti e ictus un terzo degli americani di età superiore ai 40 anni prende Aspirina, mentre tra gli over 70 si arriva a una percentuale di oltre il 45%: tanto, l’idea generale è che non possa far male. La cosa grave è che molti di questi pazienti non dovrebbero proprio assumerla, perché il rischio di emorragie supera il beneficio di prevenire incidenti cardiovascolari: triste e pericoloso destino quindi, per un farmaco come l’acido ... Leggi su panorama (Di venerdì 3 giugno 2022) Nei famosi drugstore statunitensi, aperti 24 ore su 24 e dove si trova di tutto e di più, l’si vende in bocce da 500 compresse, al prezzo di poco più di 9 dollari: gli americani non la considerano nemmeno un vero farmaco e da molti anni l’hanno “derubricata” a vitamina, o poco più, facendo volare il consumo verso percentuali preoccupanti. Secondo i dati del 2019 infatti, per prevenire infarti e ictus un terzo degli americani di età superiore ai 40 anni prende, mentre tra gli over 70 si arriva a una percentuale di oltre il 45%: tanto, l’generale è che non possa far male. La cosa grave è che molti di questi pazienti non dovrebbero proprio assumerla, perché il rischio di emorragie supera il beneficio di prevenire incidenti cardiovascolari: triste e pericoloso destino quindi, per un farmaco come l’acido ...

