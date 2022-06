È morto a 90 anni il boss palermitano Raffaele Ganci (Di venerdì 3 giugno 2022) AGI - È morto all'età di 90 anni, nell'ospedale San Paolo di Milano, dove si trovava per gravi condizioni di salute, il boss palermitano Raffaele Ganci, capo del mandamento della Noce. Successore di Totò Scaglione detto il Boxeur - ucciso su iniziativa di don Raffaele nel 1982 - Ganci si occupava di edilizia e del commercio di carne: era ritenuto un fedelissimo di Totò Riina, al quale fornì assistenza durante la latitanza, interrotta il 15 gennaio del 1993 subito dopo l'uscita dal residence di via Bernini in cui abitava con la famiglia. Una zona, quella, sotto il controllo delle famiglie di Uditore-Passo di Rigano e della confinante zona della Noce. Condannato a una serie di ergastoli, Ganci ha scontato il carcere col regime duro ... Leggi su agi (Di venerdì 3 giugno 2022) AGI - Èall'età di 90, nell'ospedale San Paolo di Milano, dove si trovava per gravi condizioni di salute, il, capo del mandamento della Noce. Successore di Totò Scaglione detto il Boxeur - ucciso su iniziativa di donnel 1982 -si occupava di edilizia e del commercio di carne: era ritenuto un fedelissimo di Totò Riina, al quale fornì assistenza durante la latitanza, interrotta il 15 gennaio del 1993 subito dopo l'uscita dal residence di via Bernini in cui abitava con la famiglia. Una zona, quella, sotto il controllo delle famiglie di Uditore-Passo di Rigano e della confinante zona della Noce. Condannato a una serie di ergastoli,ha scontato il carcere col regime duro ...

