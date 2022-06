Del Genio: “Bernardeschi al Napoli? Solo se torna quello della Fiorentina” (Di venerdì 3 giugno 2022) Il giornalista commenta il possibile approdo in azzurro dell’ex Juve Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato la … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 3 giugno 2022) Il giornalista commenta il possibile approdo in azzurro dell’ex Juve Paolo Del, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss, ha commentato la … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

welikeduel : 'Il piano di Babette'. Il cartoon di @makkox a #propagandalive - antoniopal : RT @DeShindig: 'Serve un contributo straordinario UNA TANTUM per aumentare i salari' (Landini) Dunque aumento dei salari una tantum? C'è… - TommyNumberOne1 : RT @HikariLuci: Approfittiamo del momento: Tommy come penitenza per me dovresti mettere questa come icon di Twitter e tenerla pure vita nat… - AltoeDavide : @frenchigg Un genio del male chi ha fatto questo lavoro...ma è una cosa reale? ?????? - LaCnews24 : Caulonia, successo per “Il giardino del gigante”: applausi per l'opera ispirata al genio di Oscar Wilde… -