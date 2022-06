Conte (M5s): 'Con i Pd rapporto privilegiato ma non è ancora alleanza in senso stretto' (Di venerdì 3 giugno 2022) Che fare in vista delle prossime elezioni? "Il Movimento 5 stelle ha con il Partito democratico "un rapporto privilegiato, anche alla luce di quanto fatto nel Conte 2", ma questo "non è ancora un'... Leggi su globalist (Di venerdì 3 giugno 2022) Che fare in vista delle prossime elezioni? "Il Movimento 5 stelle ha con il Partito democratico "un, anche alla luce di quanto fatto nel2", ma questo "non èun'...

Advertising

Agenzia_Ansa : FORUM ANSA | Il presidente M5s @GiuseppeConteIT risponde in diretta alle domande del direttore Luigi Contu venerdì… - raffaellapaita : CHE FACCIA TOSTA Conte: si appropria del modello #Genova, dimenticando che quel modello vincente è lo stesso usato… - Agenzia_Ansa : FORUM ANSA | Il presidente del M5s Giuseppe Conte risponde in diretta alle domande del direttore Luigi Contu e del… - LuciaDeVivo2 : RT @UnoNemoNessuno: Giuseppe #Conte in diretta ora: - MariaAversano1 : RT @ValterRimini: #Conte solo per il fatto che ha rinunciato ad un posto in parlamento, (e a 16 mila euro al mese), avrà sempre la mia stim… -