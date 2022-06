AEW | Il trio composto da CM Punk e gli FTR ha ora un nome

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 3 giugno 2022) Sembra che ilda CMe gli FTR abbia ufficialmente un. I campioni di coppia ROH e il nuovo campione mondiale della AEW sono amici da tempo dietro le quinte, e hanno formato una nuova fazione durante l’ultima puntata di AEW Dynamite, ottenendo la loro prima vittoria incontro Max Caster e il Gunn Club. CMFTR Oggi,si è recato sul suo profilo Twitter per scrivere: “Un giorno ho inforcato la mia mountain bike per arrivare a delle colline su cui saltavo e correvo quand’ero ragazzo. Quando sono arrivato, c’erano due ragazzini sulle loro bmx. Mi dissero di andarmene. Non lo feci. Ci fu una rissa. Occhi neri. Labbra sanguinanti. Il giorno dopo e per tutta l’estate, girammo in bicicletta INSIEME. CMFTR“. One day I road my schwin bike to some ...