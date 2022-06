Ragusa, 2 giugno 2022. La festa della Repubblica torna tra la gente (Di giovedì 2 giugno 2022) Ragusa – Ragusa ha festeggiato stamani in piazza Matteotti il 76° anniversario della fondazione della Repubblica con una cerimonia che finalmente, con la cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, è potuta tornare tra la gente con una nutrita presenza dei ragazzi delle scuole accanto alle Autorità civili, militari e religiose.Dopo il tradizionale momento dell’Alzabandiera, innanzi allo schieramento del Picchetto interforze e dei Gonfaloni dei Comuni della provincia, il Prefetto Giuseppe Ranieri, accompagnato dal Comandante di Presidio Col. Gabriele Gainelli e dal Sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì, ha proceduto alla deposizione di una corona di alloro davanti al monumento ai Caduti.Alla presenza del Commissario dello Stato per la ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 2 giugno 2022)ha festeggiato stamani in piazza Matteotti il 76° anniversariofondazionecon una cerimonia che finalmente, con la cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, è potutare tra lacon una nutrita presenza dei ragazzi delle scuole accanto alle Autorità civili, militari e religiose.Dopo il tradizionale momento dell’Alzabandiera, innanzi allo schieramento del Picchetto interforze e dei Gonfaloni dei Comuniprovincia, il Prefetto Giuseppe Ranieri, accompagnato dal Comandante di Presidio Col. Gabriele Gainelli e dal Sindaco diGiuseppe Cassì, ha proceduto alla deposizione di una corona di alloro davanti al monumento ai Caduti.Alla presenza del Commissario dello Stato per la ...

