Preghiera della sera 2 Giugno 2022: “Aiutami a essere Tuo amico” (Di giovedì 2 giugno 2022) “Aiutami a essere Tuo amico”, è la Preghiera della sera da recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che ai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questa L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 2 giugno 2022) “Tuo”, è lada recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che ai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questa L'articolo proviene da La Luce di Maria.

