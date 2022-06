"La possibilità di fare il quorum è pari allo 0,1%". Referendum, stima-mazzata (Di giovedì 2 giugno 2022) La possibilità che venga raggiunto il quorum ai Referendum sulla Giustizia è pari allo 0,1%. Non ha alcun dubbio Nicola Piepoli, decano dei sondaggisti, nella sua stima - non sondaggio ma meramente una previsione personale - ad Affaritaliani.it sull'affluenza alle... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 2 giugno 2022) Lache venga raggiunto ilaisulla Giustizia è0,1%. Non ha alcun dubbio Nicola Piepoli, decano dei sondaggisti, nella sua- non sondaggio ma meramente una previsione personale - ad Affaritaliani.it sull'affluenza alle... Segui su affaritaliani.it

Advertising

GuidoDeMartini : ?? PER QUANTO MI RIGUARDA le dosi di vaccino potrebbero essere anche 2??0?? e non mi interessa come verrà denominato… - parloamestessa : È DIFFICILE TORNARE INDIETRO. Dopo due anni 'permissivi' causa covid, il Comune di Bergamo ha iniziato a ridurre g… - ilrobquotidiano : @MrNessun0 Ognuno ha possibilità diverse , questo non vuol dire che non si può iniziare e diventare profittevoli co… - Asso__xD : @2812Colla pt1 Partendo dal presupposto che non so quanti anni abbia la ragazza secondo me hanno sbagliato entramb… - GraziaMontefal2 : RT @GimmiJovinelli: Me è mai possibile che Orban vinca su tutti ? Che impedisca le sanzioni a Kirill , falso e miliardario, che più che u… -