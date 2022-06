La geografia del desiderio e dell’identità nei “Corpi Minori” di Jonathan Bazzi (Di giovedì 2 giugno 2022) Bergamo. È una Milano diversa quella raccontata da Jonathan Bazzi nel romanzo Corpi Minori. Una Milano vista con gli occhi della periferia e tanto cercata e caricata di aspettative. Ed è proprio qui, nella città del desiderio per antonomasia, che si muove il protagonista della storia – del quale non viene svelato il nome –, un ragazzo alla ricerca di un’identità mai trovata nella città Natale, Rozzano. È qui che, tra studio, passioni e grandi amori, questo io itinerante è alle prese con una stagione, gli anni che vanno dai venti ai trenta, in cui il passo della vita cambia e diventa sempre più fondamentale inventarsi. Presentato alla Fiera dei Librai di Bergamo nella serata di mercoledì, Corpi Minori è il secondo romanzo dell’autore trentaseienne. E con il primo – ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 2 giugno 2022) Bergamo. È una Milano diversa quella raccontata danel romanzo. Una Milano vista con gli occhi della periferia e tanto cercata e caricata di aspettative. Ed è proprio qui, nella città delper antonomasia, che si muove il protagonista della storia – del quale non viene svelato il nome –, un ragazzo alla ricerca di un’identità mai trovata nella città Natale, Rozzano. È qui che, tra studio, passioni e grandi amori, questo io itinerante è alle prese con una stagione, gli anni che vanno dai venti ai trenta, in cui il passo della vita cambia e diventa sempre più fondamentale inventarsi. Presentato alla Fiera dei Librai di Bergamo nella serata di mercoledì,è il secondo romanzo dell’autore trentaseienne. E con il primo – ...

