I soldati di Kiev stanno davvero decimando l’esercito russo?

(Di giovedì 2 giugno 2022) I numeri riguardanti le perdite russe che il governo dicontinua a divulgare sono devastanti, e anche se non sono in alcun modo verificabili, sembrano sottolineare la grave sofferenza di Mosca, che dopo aver fallito obiettivi e manovre, non cessa – almeno secondo la concezione occidentale del conflitto – di mandare allo sbaraglio uomini e InsideOver.

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Le forze di Kiev stanno perdendo dai 60 ai 100 soldati ogni giorno, ha detto il presidente ucraino Volody… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Putin a Macron e Scholz: 'La Russia è pronta a riprendere il dialogo con Kiev' #ANSA… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | I russi pensano a un tribunale in stile Norimberga per processare i militari evacuati dall'acciaieria Azo… - alexanliberoit : RT @angelo_falanga: Lo scambio di prigionieri doveva aver luogo oggi. 74 persone avrebbero dovuto essere trasferite dalla DNR a Kiev, altre… - 1958Aldo : RT @angelo_falanga: Lo scambio di prigionieri doveva aver luogo oggi. 74 persone avrebbero dovuto essere trasferite dalla DNR a Kiev, altre… -

...che lo stupro in Ucraina per mano deirussi potrebbe essere sistemico e diffuso. Questi timori sono diventati prove dopo il ritiro della Russia da Bucha, dove, secondo le autorità di, ......Mosca in difficoltà su come punire iche si sono tirati indietro. Finora le sanzioni sono state limitate al licenziamento formale ma il fatto che la Russia non abbia dichiarato guerra a...Le notizie di gioved 2 giugno sulla guerra, in diretta: le truppe russe continuano ad avanzare nell’est. Il Cremlino ora non esclude un incontro Putin-Zelensky ...99esimo giorno di guerra in Ucraina, le ultime notizie in tempo reale. La Russia avvia esercitazioni nucleari nella provincia a nordest di Mosca. Gli Stati Uniti invieranno a Kiev sistemi missilistici ...